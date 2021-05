Confindustria Campania, imprese e giovani a confronto nella quarta edizione dello StudentDay@ST (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si è svolta interamente online la 4a edizione della “giornata dell’innovazione e dell’ingegneria” dedicata agli studenti di scuole secondarie di II grado del NeapolisInnovation. Un appuntamento per confrontarsi con giovani sviluppatori e dar loro la possibilità di mettere in mostra le proprie realizzazioni e la loro creatività. Lo StudentDay@ST ha coinvolto quest’anno teams di studenti di 18 Istituti: I.T.I. G.B. Lucarelli Benevento (BN), I.I.S. G. Marconi Nocera Inferiore (SA), I.I.S. Ramacca Palagonia Ramacca (CT), I.I.S.S. G. Ferraris Acireale (CT), I.T. L.S. Francesco Giordani Caserta (CE), I.T.I. Renato Elia Castellammare di Stabia (NA), I.T.I.S. Pietro Paleocapa Bergamo (BG), IIS Einstein-Bachelet Roma (RM), IIS G. Moscati Sant’Antimo (NA), IIS Leonardo Da Vinci Sapri (SA), ISIS Ferraris-Buccini Marcianise (CE), Istituto E. Breda ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si è svolta interamente online la 4adella “giornata dell’innovazione e dell’ingegneria” dedicata agli studenti di scuole secondarie di II grado del NeapolisInnovation. Un appuntamento per confrontarsi consviluppatori e dar loro la possibilità di mettere in mostra le proprie realizzazioni e la loro creatività. Lo@ST ha coinvolto quest’anno teams di studenti di 18 Istituti: I.T.I. G.B. Lucarelli Benevento (BN), I.I.S. G. Marconi Nocera Inferiore (SA), I.I.S. Ramacca Palagonia Ramacca (CT), I.I.S.S. G. Ferraris Acireale (CT), I.T. L.S. Francesco Giordani Caserta (CE), I.T.I. Renato Elia Castellammare di Stabia (NA), I.T.I.S. Pietro Paleocapa Bergamo (BG), IIS Einstein-Bachelet Roma (RM), IIS G. Moscati Sant’Antimo (NA), IIS Leonardo Da Vinci Sapri (SA), ISIS Ferraris-Buccini Marcianise (CE), Istituto E. Breda ...

agopressit : Confindustria Salerno, Regione Campania e Asl, hanno siglato un protocollo di intesa per procedere con i punti stra… - ConfindustriaSa : #Survey #Ecommerce In news il link per dire la tua sui principali ostacoli che le #PMI incontrano nel rapporto con… - ErisSrl : PERCORSI DI LEGALITÀ, #GruppoGiovani #Confindustria #Caserta e #GRALE #Spin-off #Università #Campania #Vanvitelli… - CampaniaCompete : Al via la consultazione pubblica per la Strategia di Specializzazione Intelligente in materia di R&I della Regione… - ildenaro_it : @Confindustria #Campania, al via la #consultazione #pubblica per la #Strategia di #Specializzazione #Intelligente i… -