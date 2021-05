Confindustria Avellino | accordo con fiaip | siglato il protocollo d’intesa

Advertising

canale58 : Economia - Confindustria Avellino e Intesa Sanpaolo insieme per “Motore Italia”, il programma per il rilancio delle… - ildenaro_it : #ConfindustriaAvellino, con “#Motore #Italia” di Intesa Sanpaolo un programma per il #rilancio delle #PMI: alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Avellino

Il Denaro

e Intesa Sanpaolo hanno presentato 'Motore Italia', il programma per il rilancio delle PMI: per la Campania con un plafond di 2,5 miliardi di euro Si è svolto il 4 ...Si è svolto il 4 maggio u.s. alle ore 15,00 il webinar organizzato dain collaborazione con Intesa Sanpaolo per la presentazione di "Motore Italia", il nuovo programma strategico di finanziamenti e iniziative promosso dal Gruppo bancario per ...Logistica e strade per la Stazione Hirpinia nel Consiglio di Ariano. Convocata l'assemblea cittadina lunedì 10 maggio per approvare il Protocollo d'Intesa ...I Ris dei Carabinieri in campo per fare chiarezza sul decesso del 48enne Giovanni Pelosi, ritrovato privo di sensi in strada con strane ferite alla testa e poi morto in ospedale. Questa mattina sono g ...