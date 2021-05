Conferenza stampa Cosmi: «Soddisfatto del mio lavoro. Verona squadra vera» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona. Ecco le sue parole Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona. Le sue parole. Verona – «Il Verona in questi due anni, nella gestione Juric, ha dimostrato di essere una squadra nel vero senso della parola, è allenata benissimo e credo che per voi qui a Crotone non sia una novità trovare una squadra di Juric allenata bene. Bene significa che sa stare bene in campo con dei valori comportamentali e anche tecnici quindi, di conseguenza, mi aspetto una gara difficile». Soddisfatto – «Pensavo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Serse, allenatore del Crotone, ha parlato inalla vigilia della sfida contro il. Ecco le sue parole Serse, allenatore del Crotone, ha parlato inalla vigilia della gara contro il. Le sue parole.– «Ilin questi due anni, nella gestione Juric, ha dimostrato di essere unanel vero senso della parola, è allenata benissimo e credo che per voi qui a Crotone non sia una novità trovare unadi Juric allenata bene. Bene significa che sa stare bene in campo con dei valori comportamentali e anche tecnici quindi, di conseguenza, mi aspetto una gara difficile».– «Pensavo ...

Advertising

juventusfc : Le parole del Mister oggi in conferenza stampa ?? @Pirlo_official - capuanogio : No compatto dello spogliatoio alla richiesta di #Zhang di tagliare due mensilità, via agli incontri per rinviarli a… - OfficialASRoma : ?? | La conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di #InterRoma - RenzoCianchetti : RT @adolfo_urso: 52 #costituzionalisti danno ragione a @GiorgiaMeloni sulla presidenza del #copasir . Per l’ex presidente #violante “tempor… - NonSoloJuve : RT @NonSoloJuve: ??”SIAMO INCAZZATI” [#Pirlo in conferenza stampa pre #SassuoloJuventus] -