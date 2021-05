"Condannare la violenza islamista" Israele, Salvini richiama il governo (Di mercoledì 12 maggio 2021) "Più di 1.000 missili contro Israele, silenzio assordante da parte delle istituzioni europee, dell’Onu e di troppi governi sulla violenza islamista. A proposito, aspetto una ferma condanna di questa aggressione anche da parte del governo italiano. Lunga vita a Israele, viva la pace e la convivenza fra i popoli". Lo dichiara ad Affaritaliani.it il segretario della... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 12 maggio 2021) "Più di 1.000 missili contro, silenzio assordante da parte delle istituzioni europee, dell’Onu e di troppi governi sulla. A proposito, aspetto una ferma condanna di questa aggressione anche da parte delitaliano. Lunga vita a, viva la pace e la convivenza fra i popoli". Lo dichiara ad Affaritaliani.it il segretario della... Segui su affaritaliani.it

