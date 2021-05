Concorso Commissari Polizia di Stato: ecco le convocazioni alla preselezione del 9 e 10 giugno (Di mercoledì 12 maggio 2021) **aggiornamento del 12.05.2021: la prova preselettiva del Concorso Commissari Polizia di Stato si svolgerà all’Ergife Palace Hotel di Roma nelle giornate del 9 e 10 giugno 2021. Il decreto pubblicato sul sito istituzionale indica gli orari di convocazione e accesso alle aule. Il 1 giugno verranno pubblicate le modalità di svolgimento e le disposizioni di sicurezza e prevenzione. *aggiornamento del 30.03.2021 ore 21: Nella Gazzetta Ufficiale è uscito il bando del Concorso Commissari Polizia di Stato, iter che dà ufficialmente il via alle iscrizioni. La pubblicazione era stata anticipata dalla stessa Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 12 maggio 2021) **aggiornamento del 12.05.2021: la prova preselettiva deldisi svolgerà all’Ergife Palace Hotel di Roma nelle giornate del 9 e 102021. Il decreto pubblicato sul sito istituzionale indica gli orari di convocazione e accesso alle aule. Il 1verranno pubblicate le modalità di svolgimento e le disposizioni di sicurezza e prevenzione. *aggiornamento del 30.03.2021 ore 21: Nella Gazzetta Ufficiale è uscito il bando deldi, iter che dà ufficialmente il via alle iscrizioni. La pubblicazione era stata anticipata dstessa Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della...

