Comunali Roma, Verini (PD): “M5S interlocutore naturale, ma non possiamo appoggiare Raggi” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Comunali Roma, “M5S interlocutore naturale, ma a Roma non possiamo appoggiare Raggi. Roma non ha più una guida autorevole dai tempi di Veltroni, Gualtieri è l’uomo giusto per risollevarla. Non è facile costruire il rapporto con i 5 Stelle nelle città dove loro hanno governato e noi siamo stati all’opposizione”. Walter Verini, tesoriere nazionale del PD, parla ai microfoni di Radio Cusano Campus.



