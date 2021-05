Compagnoni: “Donnarumma? Raiola non accetterà l’attuale offerta del Milan” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Maurizio Compagnoni, telecronista di 'Sky Sport', ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma e delle intenzioni di Mino Raiola Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 maggio 2021) Maurizio, telecronista di 'Sky Sport', ha parlato del futuro di Gianluigie delle intenzioni di Mino

Advertising

PianetaMilan : #Compagnoni a @SkySport: '@gigiodonna1? @MinoRaiola non accetterà l'attuale offerta del @acmilan' - #calciomercato… - Mirkomilan84 : Infatti coglione che non sei altro l'offerta non la deve accettare raiola ma bensì donnarumma. - MilanWorldForum : Compagnoni sul futuro di Donnarumma. Le dichiarazioni QUI ???? - LorenziAndrea2 : Come :'(...) non si può rimproverare niente alla juve...'?? Cit.?? Compagnoni... 0 parate di Donnarumma, non signifi… - Ale10Marinelli : Primo tempo di Compagnoni: Donnarumma alla Juve Calhanoglu alla Juve Fallo di mano sul gol Continua... -