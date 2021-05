Come prenotare il vaccino dal medico di base a Roma e nel Lazio: chi può farlo e da quando (Di mercoledì 12 maggio 2021) Vaccini (anche) dai medici di base nel Lazio? Sì, dal 17 maggio si apriranno le prenotazioni e alla fine del mese si partirà con le somministrazioni del vaccino agli under 50. La conferma è arrivata proprio dalla Regione che, oltre a centri, hub creati ad hoc e ospedali, ora ha dato il via libera per i vaccini anche dai medici di base e nelle farmacie. Leggi anche: Vaccini Lazio Under 50 in farmacia e dal medico di base: Come prenotare, da quando e quale siero utilizzano Come prenotare il vaccino dal medico di base nel Lazio? Dal prossimo 17 maggio i cittadini che hanno più di 40 anni potranno prenotarsi il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Vaccini (anche) dai medici dinel? Sì, dal 17 maggio si apriranno le prenotazioni e alla fine del mese si partirà con le somministrazioni delagli under 50. La conferma è arrivata proprio dalla Regione che, oltre a centri, hub creati ad hoc e ospedali, ora ha dato il via libera per i vaccini anche dai medici die nelle farmacie. Leggi anche: VacciniUnder 50 in farmacia e daldi, dae quale siero utilizzanoildaldinel? Dal prossimo 17 maggio i cittadini che hanno più di 40 anni potranno prenotarsi il ...

