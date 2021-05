Com’è fare agricoltura sott’acqua? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pensare a una serra sul fondo del mare può sembrare un futuro lontano, ma è già realtà. L’esperimento che l’ha realizzata, fra l’altro, tutto italiano: si tratta del Nemo’s Garden, un ambizioso progetto ecosostenibile nato nel 2012 a Noli in provincia di Savona, dall’idea di Gianni Fontanesi e Luca Gamberini. Il Nemo’s Garden è costituito da biosfere trasparenti piene di aria ancorate sul fondale del mare a circa 40 metri dalla riva e circa 6 metri sotto il livello del mare. Ogni calotta ospita mensole con le piante e prevede un monitoraggio da terra con un sistema audio/video. Il microclima che si crea all’interno è infatti ottimale per la crescita di alcune piante. Completamente autosufficiente, l’idea sfrutta quindi le energie rinnovabili del sole e dell’acqua del mare per coltivare piante e ortaggi sott’acqua dove la temperatura è costante, non ci sono parassiti, ... Leggi su wired (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pensare a una serra sul fondo del mare può sembrare un futuro lontano, ma è già realtà. L’esperimento che l’ha realizzata, fra l’altro, tutto italiano: si tratta del Nemo’s Garden, un ambizioso progetto ecosostenibile nato nel 2012 a Noli in provincia di Savona, dall’idea di Gianni Fontanesi e Luca Gamberini. Il Nemo’s Garden è costituito da biosfere trasparenti piene di aria ancorate sul fondale del mare a circa 40 metri dalla riva e circa 6 metri sotto il livello del mare. Ogni calotta ospita mensole con le piante e prevede un monitoraggio da terra con un sistema audio/video. Il microclima che si crea all’interno è infatti ottimale per la crescita di alcune piante. Completamente autosufficiente, l’idea sfrutta quindi le energie rinnovabili del sole e dell’acqua del mare per coltivare piante e ortaggidove la temperatura è costante, non ci sono parassiti, ...

