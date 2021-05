Colori regioni, oggi incontro col Governo: conteranno incidenza e pressione sugli ospedali (Di mercoledì 12 maggio 2021) E' fissato per questa mattina alle 11 l'incontro tra Governo e Conferenza delle regioni. Da una parte i ministri Roberto Speranza (Salute) e Mariastella Gelmini (Affari regionali). dall'altra il ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 12 maggio 2021) E' fissato per questa mattina alle 11 l'trae Conferenza delle. Da una parte i ministri Roberto Speranza (Salute) e Mariastella Gelmini (Affari regionali). dall'altra il ...

Advertising

Corriere : ?? Il coprifuoco slitta alle 23, addio all’Rt: le nuove regole per tenere sotto controllo la pandemia, a partire dal… - sole24ore : Colori delle regioni: più peso ai ricoveri in ospedale, meno ai contagi - MediasetTgcom24 : Covid, governo alle Regioni: restano i colori, ma legati solo all'incidenza #Coronavirus - AnaFloraCastro1 : RT @Brick79G: Immagina di trastare ancora la @LegaSalvini mentre in Francia votano contro il #greenpass, in Spagna accolgono i turisti brit… - news_ravenna : Rt ospedaliero e i colori delle regioni: come funziona il nuovo parametro -