Colorado, strage alla festa di compleanno: "Ha ucciso perché non era stato invitato al party" Il 28enne che lo scorso 9 maggio in Colorado ha compiuto una strage a una festa di compleanno ha ucciso perché non era stato invitato al party. È quanto stato scoperto dagli investigatori che hanno indagato sulla vicenda. Secondo quanto ricostruito, Teodoro Macias, questo il nome dell'assassino, nella notte tra l'8 e il 9 maggio scorso, si è introdotto al Canterbury Mobile Home Park, un parco che ospita case mobili, e dopo aver raggiunto il caravan che ospitava la festa ha iniziato a sparare

