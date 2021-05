Colorado: non lo invitano alla festa e spara agli invitati (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un uomo ha ucciso sei persone a una festa di compleanno. A scatenare la sua furia omicida un banale motivo: non era stato invitato alla riunione familare. Così Teodoro Macias, 28 anni, ha ucciso la sua fidanzata Sandra Ibarra-Perez e cinque suoi parenti, per poi spararsi un colpo alla testa a sua volta. “Macias non è stato invitato e ha risposto aprendo il fuoco” ha detto il capo della polizia di Colorado Springs. In questa vicenda vi è pure il fantasma della violenza domestica. A dirlo è Vince Niski, capo della polizia di Colorado Springs: “di questo orrendo atto c’è la violenza domestica”, ha detto il capo della polizia. Il 28enne ha aperto il fuoco perché non invitato alla festa, e pare, secondo quanto riportato da Niski, che il giovane fosse ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un uomo ha ucciso sei persone a unadi compleanno. A scatenare la sua furia omicida un banale motivo: non era stato invitatoriunione familare. Così Teodoro Macias, 28 anni, ha ucciso la sua fidanzata Sandra Ibarra-Perez e cinque suoi parenti, per poirsi un colpotesta a sua volta. “Macias non è stato invitato e ha risposto aprendo il fuoco” ha detto il capo della polizia diSprings. In questa vicenda vi è pure il fantasma della violenza domestica. A dirlo è Vince Niski, capo della polizia diSprings: “di questo orrendo atto c’è la violenza domestica”, ha detto il capo della polizia. Il 28enne ha aperto il fuoco perché non invitato, e pare, secondo quanto riportato da Niski, che il giovane fosse ...

