Classifica Matteo Berrettini: 9° posto nel ranking ATP virtuale. Proiezioni e corsa su Federer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nonostante la vittoria odierna nel secondo turno degli Internazionali d'Italia di tennis 2021, Matteo Berrettini non incrementa il proprio bottino di punti nel ranking e resta a quota 3958, come dopo la vittoria nel primo turno, rimanendo virtualmente al 9° posto. Tale posizione potrebbe variare nei prossimi giorni unicamente qualora arrivasse il successo finale a Roma dello spagnolo Roberto Bautista Agut, unito ad un mancato approdo di Betrrettini in semifinale, circostanza che farebbe scivolare l'azzurro al decimo posto. Matteo Berrettini nel ranking di lunedì 10 maggio era 9° con 4048 punti, e sapeva già che lunedì 17 avrebbe perso 90 punti (metà di quelli ottenuti con i quarti del 2020). Il terzo turno raggiunto a Roma però gli permetterà di ...

