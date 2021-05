Classifica Giro d’Italia 2021 | quinta tappa | Landa e Sivakov eliminati dalle cadute De Marchi in rosa | gli altri big insieme

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladelnon doveva riservare grossi scossoni ingenerale e invece c’è stata una grande sorpresa: il russo Pavel, co-capitano di Egan Bernal alla Ineos Grenadiers, e lo spagnolo Mikel, leader della Bahrain-Victorious, sono caduti nel finale e sono usciti definitivamente dalla graduatoria (l’iberico è stato portato via in ambulanza). Tutti glibig sono giuntisul traguardo di Cattolica, al termine di una frazione completamente pianeggiante scattata da Modena. Alessandro Deconserva la magliadi leader dellagenerale. Il Rosso di Buja aveva conquistato il simbolo del primato nella ...

SkySport : Giro d'Italia: Ewan vince la tappa di Cattolica, De Marchi in maglia rosa - FanClubMoscon : ?? CLASSIFICA GENERALE #giannimoscon #teamineosgrenadiers2021 #TeamINEOSGrenadiers #Giro #Giro2021 stage 5 #Giro104… - OA_Sport : Le classifiche del Giro d'Italia 2021. Dombrowski esce di classifica, Giacomo Nizzolo nuova maglia ciclamino - IlFriuli : @giroditalia, De Marchi difende la #magliarosa. Il Rosso di Buja mantiene la prima posizione in classifica dopo la… - MassimoBonzo : RT @bikechannel_: CALEB EWAN!!! UN MISSILE ?? ?? Mikel Landa ritirato Classifica 5ª tappa ??º Caleb Ewan 4h58’:38” ???? ??º Giacomo Nizzol… -

Da un predestinato a uno che in carriera ha raccolto forse meno di quanto meritasse e non nasconde le sue lacrime e la sua incredulità quando gli comunicano che è in cima alladeld'...L'australiano Caleb Ewan (Lotto Saudal) brucia Giacomo Nizzolo nella volata di Cattolica, il friulano Alessandro De Marchi sempre in maglia rosa. Brutte cadute nel finale per Landa, Dombrowski e ...Ewan si riscatta dalla brutta volata di Novara e vince la quinta tappa del Giro d’Italia davanti a Nizzolo e Viviani. Cadute nel finale: ritiro per Mikel Landa, perdono minuti Joe Dombrowski e Pavel S ...La quinta tappa del Giro d'Italia 2021, da Modena a Cattolica, doveva essere una tranquilla giornata di trasferimento. Invece gli ultimi dieci chilometri hanno stravolto alcune classifiche, purtroppo ...