Cittadella-Brescia playoff Serie B | giovedì 13 maggio ore 18 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Partono idiB e per ildi Clotet la corsa inizia sul campo dell’ostico. I granata di Venturato sono un impressionante esempio di continuità ad alti livelli: da ben 5 anni, ovvero dal ritorno in B nel 2017, sono a giocarsi le loro chances di promozione in massima. Un traguardo sfiorato InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Cittadella-Brescia (playoff Serie B, giovedì 13 maggio ore 18): formazioni, - SerieBNewsCom : ?? Guida ai #playoff di #SerieB: #Monza e #Lecce le squadre da battere ?? @AleMontano17 - CinqueNews : Cittadella vs Brescia: i Play-off di serie B tra numeri e statistiche - _Tiempo_Extra_ : #Futbol ?? #SerieB ???? - Fecha 38 Chievo 3-0 Ascoli Cittadella 1-1 Venezia Empoli 2-1 Lecce Vicenza 2-1 Reggiana** M… - 11contro11 : Serie B, calendario playoff: ultimo posto per la promozione #Brescia #ChievoVerona #Cittadella #Lecce #Monza… -

Ultime Notizie dalla rete : Cittadella Brescia

Goal.com

(ore 19) Match valido per i playoff si Serie B. Da una parte c'è la squadra di Venturato che viene dal pareggio casalingo contro il Venezia ed ha chiuso la stagione regolare al ...Decisamente più staccate le altre tre pretendenti alla promozione:, che si sfidano nel primo turno di giovedì, sono in quota a 9,00 mentre il successo del Chievo pagherebbe 12 ...La partita Cittadella - Brescia del 13 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il turno preliminare dei play-off di Ser ...Le rondinelle, in gara unica, saranno ospiti del Cittadella (meglio classificato) e a partire dalle ore 18 si giocheranno l'accesso alla semifinale contro il Monza.