Cinema in lutto: morto a 106 anni il famoso attore. I suoi film hanno fatto la storia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Addio a una leggenda, tra gli ultimi divi centenari di Hollywood. Si è spento a 106 anni l’attore famosissimo per aver avuto una carriera lunghissima e prolifica, costellata di lavori con alcuni dei registi più talentuosi di tutti come Alfred Hitchcock e prendendo parte a film che hanno segnato la storia del Cinema. Impossibile non citare capolavori come “L’Attimo Fuggente”, dove ricopriva il ruolo del preside, e “I Sabotatori”, in cui dove vestiva i panni del cattivo Frank Fry. È morto il mitico Norman Lloyd: il decesso è avvenuto l’11 maggio scorso e la conferma della triste notizia è arrivata dal produttore Dean Hargrove, che ha spiegato come “il terzo atto della sua vita è stato in assoluto il migliore”. Con Lloyd se ne va uno degli ultimi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Addio a una leggenda, tra gli ultimi divi centenari di Hollywood. Si è spento a 106l’famosissimo per aver avuto una carriera lunghissima e prolifica, costellata di lavori con alcuni dei registi più talentuosi di tutti come Alfred Hitchcock e prendendo parte achesegnato ladel. Impossibile non citare capolavori come “L’Attimo Fuggente”, dove ricopriva il ruolo del preside, e “I Sabotatori”, in cui dove vestiva i pdel cattivo Frank Fry. Èil mitico Norman Lloyd: il decesso è avvenuto l’11 maggio scorso e la conferma della triste notizia è arrivata dal produttore Dean Hargrove, che ha spiegato come “il terzo atto della sua vita è stato in assoluto il migliore”. Con Lloyd se ne va uno degli ultimi ...

