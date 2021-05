Cinema: Franceschini, ‘presto a Roma riaprirà il Troisi, una festa per tutti’ (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Oggi ho fatto visita al Piccolo America nel cantiere del Cinema Troisi. A breve sarà aperto con uno schermo da 13m, 300 posti, biblioteca aperta h24, 365 giorni l’anno e Wi-Fi gratuito. Quando riapre una sala storica è una festa di tutti”. Lo annuncia il ministro della Cultura Dario Franceschini su twitter. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021), 12 mag. (Adnkronos) – “Oggi ho fatto visita al Piccolo America nel cantiere del. A breve sarà aperto con uno schermo da 13m, 300 posti, biblioteca aperta h24, 365 giorni l’anno e Wi-Fi gratuito. Quando riapre una sala storica è unadi tutti”. Lo annuncia il ministro della Cultura Dariosu twitter. L'articolo CalcioWeb.

