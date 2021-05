Cinema e tv in lutto, l’attore malato di Covid è morto a 35 anni. Sui social il video dell’addio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Aveva da poco girato un video in cui si mostrava sofferente e debilitato poche ore prima della sua morte, per denunciare lo stato della sanità pubblica nel Paese, devastato dal Covid-19. La notizia della morte dell’attore, 35 anni, è stata data dalla moglie: “Il mio Rahul ci ha lasciato, lo sanno tutti – ha spiegato la moglie, devastata dal lutto -, ma nessuno sa come… Spero che mio marito ottenga giustizia”. È morto all’età di 35 anni a causa del Covid-19, poco dopo essere apparso in un video pubblicato sui social in cui criticava la qualità delle sue cure mediche. Nel suo ultimo post su Facebook, l’attore ha aggiunto: “Avrei vissuto se avessi ricevuto un trattamento migliore”, prima di taggare la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Aveva da poco girato unin cui si mostrava sofferente e debilitato poche ore prima della sua morte, per denunciare lo stato della sanità pubblica nel Paese, devastato dal-19. La notizia della morte del, 35, è stata data dalla moglie: “Il mio Rahul ci ha lasciato, lo sanno tutti – ha spiegato la moglie, devastata dal-, ma nessuno sa come… Spero che mio marito ottenga giustizia”. Èall’età di 35a causa del-19, poco dopo essere apparso in unpubblicato suiin cui criticava la qualità delle sue cure mediche. Nel suo ultimo post su Facebook,ha aggiunto: “Avrei vissuto se avessi ricevuto un trattamento migliore”, prima di taggare la ...

