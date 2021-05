Cinema: è morto Norman Lloyd, star per Hitchcock e preside ‘Attimo fuggente’ (Di mercoledì 12 maggio 2021) Los Angeles, 12 mag. – (Adnkronos) – L’attore, regista e produttore statunitense Norman Lloyd, interprete diretto da grandi cineasti come Alfred Hitchcock, Charlie Chaplin, Jean Renoir e Richard Brooks, ultima star testimone della Hollywood dell’epoca d’oro è morto martedì 11 maggio nella sua casa di Los Angeles all’età di 106 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’amico produttore Dean Hargrove. “Il suo terzo atto è stato davvero il momento migliore della sua vita”, ha detto Hargrove riferendosi alle numerose retrospettive ed eventi di Hollywood a cui Lloyd aveva partecipato negli ultimi decenni. “Lloyd diceva spesso che il segreto della sua vita lunga e per lo più senza malattie era stato quello di evitare le persone sgradevoli”, ha raccontato ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Los Angeles, 12 mag. – (Adnkronos) – L’attore, regista e produttore statunitense, interprete diretto da grandi cineasti come Alfred, Charlie Chaplin, Jean Renoir e Richard Brooks, ultimatestimone della Hollywood dell’epoca d’oro èmartedì 11 maggio nella sua casa di Los Angeles all’età di 106 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’amico produttore Dean Hargrove. “Il suo terzo atto è stato davvero il momento migliore della sua vita”, ha detto Hargrove riferendosi alle numerose retrospettive ed eventi di Hollywood a cuiaveva partecipato negli ultimi decenni. “diceva spesso che il segreto della sua vita lunga e per lo più senza malattie era stato quello di evitare le persone sgradevoli”, ha raccontato ...

