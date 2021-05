“Cinema” è il nuovo singolo di Samuel con la collaborazione di Francesca Michielin (Di mercoledì 12 maggio 2021) Esce venerdì 14 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali “Cinema”, il nuovo singolo di Samuel con la collaborazione di Francesca Michielin. Il brano, scritto e composto da Samuel, Colapesce e Federico Nardelli, arriva dopo “BRIGATABIANCA”, il secondo album solista del cantante torinese, uscito a gennaio. “Cinema” è un universo costellato di icone pop senza tempo, che conduce l’ascoltatore dentro un immaginario di riferimenti Cinematografici attraverso l’erotismo delle opere di Tinto Brass, la nouvelle vague di François Truffaut, con il triangolo più famoso della storia del Cinema messo in scena da Jules et Jim e la citazione del Quentin Tarantino di Jackie Brown, il tutto scandito dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Esce venerdì 14 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali “”, ildicon ladi. Il brano, scritto e composto da, Colapesce e Federico Nardelli, arriva dopo “BRIGATABIANCA”, il secondo album solista del cantante torinese, uscito a gennaio. “” è un universo costellato di icone pop senza tempo, che conduce l’ascoltatore dentro un immaginario di riferimentitografici attraverso l’erotismo delle opere di Tinto Brass, la nouvelle vague di François Truffaut, con il triangolo più famoso della storia delmesso in scena da Jules et Jim e la citazione del Quentin Tarantino di Jackie Brown, il tutto scandito dal ...

