Cinema, da domani tornano le proiezioni al Gaveli: i dettagli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Da domani torneranno le proiezioni al Multisala Gaveli di contrada Piano Cappelle. Ad annunciarlo attraverso una nota sono stati i gestori dell’attività che hanno sottolineato la volontà di essere “testimoni e protagonisti di un momento di speranza”. I film in proiezione saranno Nomadland di Chloe Zhao e Rifkin’s Festival di Woody Allen. Di seguito la nota: “Siamo felici di annunciarvi che Giovedì 13 Maggio gli schermi del Multisala Gaveli torneranno ad illuminarsi. Anche se il periodo sembra ancora complicato vogliamo essere testimoni e protagonisti di un momento di speranza. Abbiamo tutti bisogno di ritornare al Cinema, di ritrovare il nostro pubblico. Nel pieno rispetto delle regole vigenti e rinunciando ancora per un po’ ad alcuni comfort come il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Datorneranno leal Multisaladi contrada Piano Cappelle. Ad annunciarlo attraverso una nota sono stati i gestori dell’attività che hanno sottolineato la volontà di essere “testimoni e protagonisti di un momento di speranza”. I film in proiezione saranno Nomadland di Chloe Zhao e Rifkin’s Festival di Woody Allen. Di seguito la nota: “Siamo felici di annunciarvi che Giovedì 13 Maggio gli schermi del Multisalatorneranno ad illuminarsi. Anche se il periodo sembra ancora complicato vogliamo essere testimoni e protagonisti di un momento di speranza. Abbiamo tutti bisogno di ritornare al, di ritrovare il nostro pubblico. Nel pieno rispetto delle regole vigenti e rinunciando ancora per un po’ ad alcuni comfort come il ...

Advertising

anteprima24 : ** #Cinema, da domani tornano le proiezioni al Gaveli: i dettagli ** - najtalie : ma guarda tu se oggi non posso andare al cinema perché il prof di matematica mi ha detto che domani mi vuole interrogare - milIeuniversi : Lei tutta a fare la misteriosa con le sorprese come se già non avessimo capito e oggi vivo concerti ha praticamente… - mtvitalia : Aspettando la nuova stagione di #16AnnieIncinta che va in onda da domani, giovedì 13 maggio alle 22:00 su MTV e in… - loZibbo : @mante Non capisco l'ironia. Ci sono migliaia di coppie che aspettano. Da domani si può andare come pubblico agli… -