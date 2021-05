Chloe Facchini è la chef de La Prova del Cuoco prima conosciuta come Riccardo | “Orgogliosa donna transgender”

Advertising

lillydessi : Chef Facchini de «La Prova del Cuoco», il coming out: «Sono Chloe, orgogliosa di essere una donna transgender» - Co… - infoitcultura : La Prova del Cuoco, lo chef Riccardo Facchini rivela la sua transizione: “Ora sono Chloe, orgogliosa… - infoitcultura : Chef Riccardo Facchini: 'Ora sono Chloe'. L'annuncio su Instagram - infoitcultura : Prova del cuoco, il famoso chef Riccardo Facchini: 'Ora sono Chloe'. Il post (con foto) della svolta - infoitcultura : Lo chef de La Prova del Cuoco Riccardo Facchini ha cambiato sesso ora Chloe -

Ultime Notizie dalla rete : Chloe Facchini

Alla scoperta di, chef conosciuta a La Prova del Cuoco: vita privata e carriera. Per gli amanti della Prova del cuoco non è di certo un nome nuovo, anzi. La chef italiano molto spesso è stata ospite ...racconta il suo percorso per diventare donna di Capital Web L'ospite di oggi di Selvaggia Lucarelli è, ex cuoco della Prova del Cuoco che ha affrontato il percorso per ...«Mi sono rotta le scatole e così ho deciso di fare coming out». E così è iniziato un percorso psicologico, psichiatrico e poi le terapie ormonali, nel 2019, per cambiare e accettarsi senza limiti. Non ...Tra i tantissimi commenti alle sue parole, c’è anche quello di Antonella Clerici, conduttrice del programma: «Riki», seguito da un cuore rosso. Oltre al post sui social, la chef ha postato anche alcun ...