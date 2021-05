Chiara Ferragni è la nuova Global Ambassador di Bulgari (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni è inarrestabile e diventa la nuova Global Ambassador del brand di gioielli di lussi Bulgari, posando per l’occasione per una campagna fotografica dove indossa i pezzi più iconici della maison italiana. Chi segue l’influencer e imprenditrice digitale sa che Chiara ama moltissimo i gioielli Bulgari e che ne è sempre stata un’acquirente. Ora è stata nominata tra i suoi PR in qualità di Global Ambassador. In poche parole, l’imprenditrice ha il ruolo di comunicare i valori del brand alle giovani generazioni, con cui ha un filo diretto tramite i propri canali social. Chiara Ferragni e la campagna pubblicitaria E’ stata proprio la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’imprenditrice digitaleè inarrestabile e diventa ladel brand di gioielli di lussi, posando per l’occasione per una campagna fotografica dove indossa i pezzi più iconici della maison italiana. Chi segue l’influencer e imprenditrice digitale sa cheama moltissimo i gioiellie che ne è sempre stata un’acquirente. Ora è stata nominata tra i suoi PR in qualità di. In poche parole, l’imprenditrice ha il ruolo di comunicare i valori del brand alle giovani generazioni, con cui ha un filo diretto tramite i propri canali social.e la campagna pubblicitaria E’ stata proprio la ...

