Chiara Appendino: «La gravidanza non è una malattia, bisogna ricordarselo nel mondo del lavoro: non è una cosa negativa» (Di mercoledì 12 maggio 2021) «No, non è una malattia». La sindaca di Torino Chiara Appendino parla della sua seconda gravidanza e lancia un appello al mondo del lavoro. «Ogni tanto forse ci dimentichiamo che la gravidanza non è una malattia» ha spiegato la prima cittadina M5s, «comporta sicuramente un po’ di fatica ma non impedisce certo di continuare a lavorare, a impegnarsi, a fare campagna elettorale e nel mio caso a fare la sindaca» ha spiegato Appendino. Il riferimento della sindaca è al delicato tema del rapporto tra maternità e vita professionale: «È una cosa che bisogna ricordarsi nel mondo del lavoro: la gravidanza dà moltissime energie, non è una cosa ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 maggio 2021) «No, non è una». La sindaca di Torinoparla della sua secondae lancia un appello aldel. «Ogni tanto forse ci dimentichiamo che lanon è una» ha spiegato la prima cittadina M5s, «comporta sicuramente un po’ di fatica ma non impedisce certo di continuare a lavorare, a impegnarsi, a fare campagna elettorale e nel mio caso a fare la sindaca» ha spiegato. Il riferimento della sindaca è al delicato tema del rapporto tra maternità e vita professionale: «È unachericordarsi neldel: ladà moltissime energie, non è una...

Advertising

PasaSaviano : RT @RaffaAngela: Lo dico senza giri di parole. La nostra candidata sindaca a Torino non può che essere Chiara Appendino. Perché è stata un… - Ariel48536344 : RT @RaffaAngela: Lo dico senza giri di parole. La nostra candidata sindaca a Torino non può che essere Chiara Appendino. Perché è stata un… - Mirandola59 : RT @RaffaAngela: Lo dico senza giri di parole. La nostra candidata sindaca a Torino non può che essere Chiara Appendino. Perché è stata un… - jokervilma : @patriziaprestip @RadioRadicale @LanfrancoPalazz Cara follower..fate una bella cosa ..cercate i voti da #renzi va …… - Yoda15271485 : RT @RaffaAngela: Lo dico senza giri di parole. La nostra candidata sindaca a Torino non può che essere Chiara Appendino. Perché è stata un… -