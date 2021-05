Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 12 maggio 2021 su Rai 3 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Questa sera – 12 maggio 2021 – va in onda una nuova imperdibile puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. In particolare si torna a parlare di un caso tra i più seguiti degli ultimi anni, la scomparsa di Denise Pipitone. Le telecamere di Chi l’ha visto? entreranno nel palazzo dove abitava Anna Corona, raccogliendo la testimonianza della vicina di casa: “Gli uomini delle forze dell’ordine sono entrati nell’androne che era aperto, è sopraggiunta Anna Corona, poi si sono girati e mi hanno chiesto se potevano accomodarsi a casa mia. Io stavo al piano terra e Anna Corona al secondo piano. Loro sapevano che era casa mia perché hanno anche commentato le foto dei miei parenti appese al muro”. La trasmissione, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Questa sera – 12– va in onda una nuova imperdibiledi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. In particolare si torna a parlare di un caso tra i più seguiti degli ultimi anni, la scomparsa di Denise Pipitone. Le telecamere di Chi? entreranno nel palazzo dove abitava Anna Corona, raccogliendo la testimonianzavicina di casa: “Gli uomini delle forze dell’ordine sono entrati nell’androne che era aperto, è sopraggiunta Anna Corona, poi si sono girati e mi hanno chiesto se potevano accomodarsi a casa mia. Io stavo al piano terra e Anna Corona al secondo piano. Loro sapevano che era casa mia perché hanno anche commentato le foto dei miei parenti appese al muro”. La trasmissione, ...

