Chi l’ha visto, la vicina di Anna Corona su Denise Pipitone: ‘Sapevano che era casa mia’. Anticipazioni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il caso Denise Pipitone torna a Chi l’ha visto anche nella puntata che andrà in onda mercoledì 12 maggio: in questa occasione, vedremo il programma di Federica Sciarelli tornare a parlare di Anna Corona, almeno stando alle Anticipazioni comparse in rete. LEGGI ANCHE — Denise Pipitone, la ragazza Denisa smentisce tutto a Pomeriggio 5: l’intervista di Barbara D’Urso Anticipazioni Chi l’ha visto: il programma torna sul caso Denise Pipitone e sulla testimonianza di Anna Corona, riportando le parole della sua vicina di casa sull’appartamento. Photo Credits: KikapressChi ... Leggi su funweek (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il casotorna a Chianche nella puntata che andrà in onda mercoledì 12 maggio: in questa occasione, vedremo il programma di Federica Sciarelli tornare a parlare di, almeno stando allecomparse in rete. LEGGI ANCHE —, la ragazza Denisa smentisce tutto a Pomeriggio 5: l’intervista di Barbara D’UrsoChi: il programma torna sul casoe sulla testimonianza di, riportando le parole della suadisull’appartamento. Photo Credits: KikapressChi ...

