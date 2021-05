Chi è Viola Valentino? Età, carriera e vita privata della cantante (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ecco chi è Viola Valentino – età – carriera e vita privata della cantante Viola Valentino, vero nome Viola Maria Minnetti, è una cantante molto famosa. Tanti i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera. La cantante è nata l’1 luglio 1949 a Canzon. In passato la sua carriera iniziò come modella, poco dopo si dedicò alla sua vera e grande passione, la musica. A farle ottenere un incredibile successo fu il brano Comprami nel 1979, ha venduto mezzo milioni di copie. L’anno successivo sono usciti i singoli Sera coi fiocchi, Sei una bomba e Giorno popolare. Pubblicò poi Sola, brano tratto dal ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ecco chi è– età –, vero nomeMaria Minnetti, è unamolto famosa. Tanti i successi conquistati nel corsosua lunga. Laè nata l’1 luglio 1949 a Canzon. In passato la suainiziò come mo, poco dopo si dedicò alla sua vera e grande passione, la musica. A farle ottenere un incredibile successo fu il brano Comprami nel 1979, ha venduto mezzo milioni di copie. L’anno successivo sono usciti i singoli Sera coi fiocchi, Sei una bomba e Giorno popolare. Pubblicò poi Sola, brano tratto dal ...

