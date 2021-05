Chi è Valentina Marino, la scienziata di Pfizer che spiega fin dove può arrivare il vaccino (Di mercoledì 12 maggio 2021) AGI - Rintuzza i proclami delle autorità sanitarie, annuncia il vaccino per gli adolescenti e promette la prossima venuta di un antivirale per combattere la malattia. È Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia dall'agosto del 2020, quando fu scelta in piena pandemia lasciando la guida dell'unità dedicata alle malattie rare che guidava da cinque. Laureata in Medicina e specializzata in psichiatria, 47 anni, lavora da 17 nel settore farmaceutico. In passato è stata anche a capo della divisione medica malattie infiammatorie e immunologia. Dopo la laurea a “La Sapienza”, si è specializzata in psichiatria frequentando anche la University of California C di San Diego e, tornata a Roma, è stata riconosciuta come Board-Certified Psychiatrist dall'Università Tor Vergata. Il percorso nel mondo farmaceutico è ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 maggio 2021) AGI - Rintuzza i proclami delle autorità sanitarie, annuncia ilper gli adolescenti e promette la prossima venuta di un antivirale per combattere la malattia. È, direttore medico diItalia dall'agosto del 2020, quando fu scelta in piena pandemia lasciando la guida dell'unità dedicata alle malattie rare che guidava da cinque. Laureata in Medicina e specializzata in psichiatria, 47 anni, lavora da 17 nel settore farmaceutico. In passato è stata anche a capo della divisione medica malattie infiammatorie e immunologia. Dopo la laurea a “La Sapienza”, si è specializzata in psichiatria frequentando anche la University of California C di San Diego e, tornata a Roma, è stata riconosciuta come Board-Certified Psychiatrist dall'Università Tor Vergata. Il percorso nel mondo farmaceutico è ...

