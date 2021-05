Chi è Francesco Zangrillo, il fidanzato di Barbara D’Urso (Di mercoledì 12 maggio 2021) È un periodo ambivalente per Barbara D’Urso. La regina dei pomeriggi Mediaset, se è stata costretta ha chiudere il programma per gli ascolti non soddisfacenti, sembra aver trovato serenità in ambito affettivo. Per parafrasare un detto famoso e riadattarlo alla situazione: Sfortunata al lavoro, fortunata in amore! LEGGI ANCHE => Ascolti bassi: Mediaset chiude Pomeriggio 5 e Domenica Live “Un uomo, e che uomo!” La ricerca attenta e scrupolosa per individuare un potenziale compagno della conduttrice Mediaset sembra finalmente essere entrata nel porto giusto. A dare la lieta novella, si scusi il gioco di parole, è il direttore di ‘novella 2000’, Roberto Alessi, che non trattiene l’emozione: “Un uomo, e che uomo! Pure bello tra l’altro, è innamorato perso di lei e la cosa mi fa piacere. Mi fa un po’ meno piacere il fatto che lui sia così ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 12 maggio 2021) È un periodo ambivalente per. La regina dei pomeriggi Mediaset, se è stata costretta ha chiudere il programma per gli ascolti non soddisfacenti, sembra aver trovato serenità in ambito affettivo. Per parafrasare un detto famoso e riadattarlo alla situazione: Sfortunata al lavoro, fortunata in amore! LEGGI ANCHE => Ascolti bassi: Mediaset chiude Pomeriggio 5 e Domenica Live “Un uomo, e che uomo!” La ricerca attenta e scrupolosa per individuare un potenziale compagno della conduttrice Mediaset sembra finalmente essere entrata nel porto giusto. A dare la lieta novella, si scusi il gioco di parole, è il direttore di ‘novella 2000’, Roberto Alessi, che non trattiene l’emozione: “Un uomo, e che uomo! Pure bello tra l’altro, è innamorato perso di lei e la cosa mi fa piacere. Mi fa un po’ meno piacere il fatto che lui sia così ...

Advertising

vaticannews_it : ???? Qaraqosh e il cammino di riconciliazione indicato dal #Papa A due mesi dalla visita in #Iraq, le parole di don G… - __francesco_0 : cioè tra nemmeno un mese twitter si svuoterà, io già pronto a fare le peggio ipotesi sul gfvip6, chi con me? ah una… - Sachiel42886155 : @baffi_francesco Emigrato 35 anni fa e so bene cosa è il pensiero leghista. Quei cojoni che lo votano mancano di ri… - ThePuni16830747 : @jonifrancesco @visionaria_io @mafumi50 Vota Francesco, magari vai e annulli la scheda ma vota. Ogni volta che sent… - mimmo58zanini : @baffi_francesco Già che c'era poteva dire ' boia chi molla' -