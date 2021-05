Checco Zalone batte Laura Pausini, la sua “Immigrato” miglior brano ai David: «Se lo sapevo venivo!» – Il video (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Se lo sapevo venivo!». Checco Zalone non si smentisce mai, neppure dopo aver trionfato agli ultimi David di Donatello con il premio alla “miglior canzone” grazie a Immigrato, brano portante del suo ultimo film Tolo Tolo, uscito nei cinema nel gennaio 2020. L’artista e comico pugliese, infatti, ha conquistato il riconoscimento superando altri artisti in lizza come Laura Pausini, in gara con Io sì (Seen) e Claudio Baglioni in concorso con Gli anni più belli. «La mia famiglia è lì che dorme: ho vinto!», esclama Zalone in collegamento streaming da casa, dicendo a Carlo Conti che nemmeno i suoi cari si aspettavano la vittoria. «Non gliene frega niente», ha ironizzato l’artista. video: ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Se lo».non si smentisce mai, neppure dopo aver trionfato agli ultimidi Donatello con il premio alla “canzone” grazie aportante del suo ultimo film Tolo Tolo, uscito nei cinema nel gennaio 2020. L’artista e comico pugliese, infatti, ha conquistato il riconoscimento superando altri artisti in lizza come, in gara con Io sì (Seen) e Claudio Baglioni in concorso con Gli anni più belli. «La mia famiglia è lì che dorme: ho vinto!», esclamain collegamento streaming da casa, dicendo a Carlo Conti che nemmeno i suoi cari si aspettavano la vittoria. «Non gliene frega niente», ha ironizzato l’artista.: ...

Advertising

davidemaggio : La Pausini è scoppiata in una risata isterica alla vittoria di Checco Zalone?? #David2021 - HuffPostItalia : Checco Zalone beffa Laura Pausini. David di Donatello per 'Immigrato' - MediasetTgcom24 : Trani, rubato il furgone degli atleti della nazionale di calcio disabili | L'appello di Checco Zalone: 'C'è speranz… - blujasmine3 : RT @perchetendenzat: “ Checco Zalone “: perché ha battuto Baglioni Pausini Tiziano Ferro Battisti Beyoncé Mika Madonna e Lady Gaga. #Davi… - Gioo_Gioo00 : RT @yleniaindenial: il mood di questa mattinata è totalmente Matilda De Angelis quando le venivano in mente solamente parolacce e la risata… -