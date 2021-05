Champions League | lo spagnolo Lahoz dirige la finale tra Chelsea e Manchester City

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Con una nota ufficiale la UEFA ha comunicato la squadra arbitrale cherà ladifrasabato 29 maggio prossimo. Are la sfida sarà, come previsto, il fischiettoAngolo Miguel. Arbitro: Antonio Miguel Mateu(Spagna)Assistenti: Pau Cebrián Devis , Roberto Díaz Pérez del Palomar (entrambi Spagna)IV ° ufficiale: Carlos del Cerro Grande (Spagna)VAR: Alejandro José Hernández Hernández (Spagna)Assistenti VAR: Juan Martínez Munuera , Íñigo Prieto López de Cerain (entrambi Spagna), Pawel Gil (Polonia). Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

AAlciato : +++La finale di Champions League verso Porto. Annuncio nelle prossime 24 ore @SkySport @SkyFootball @SkyTG24 - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Non voglio vedere rassegnazione domani; abbiamo un punto di distacco dalla zona Champions Leagu… - SkySport : Champions League, la scelta dell'Uefa: la finale si dovrebbe giocare a Porto - l_tummi : RT @g_tacconi: Luglio 2014: il Tuttocuoio é alla sua prima Lega Pro e per un soffio non diventa società satellite della Fiorentina con Semp… - pasto_388 : RT @sportface2016: #ChampionsLeague, la proposta del sindaco di #ReggioCalabria #Falcomatà: “Finale 2021 allo Stadio 'Oreste Granillo”' htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

UEFA.com

La UEFA ha reso noti gli arbitri che dirigeranno le finali died Europa: l'annuncio ufficiale La UEFA ha reso noti gli arbitri che dirigeranno le finali died Europa, in programma rispettivamente il 29 e il 26 maggio. Antonio ...Il francese, 38 anni, è arbitro internazionale dal 2010 e in questa stagione ha diretto sette partite die il ritorno dei sedicesimi di Europatra PSV Eindhoven e Olympiacos. Nel ...PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Pep Guardiola, tecnico del Manchester City F.C., proprietario di una Nissan LEAF e ambasciatore globale Nissan, racconta “l’entusiasmo e le aspettative con cui sta parte ...Roberto De Zerbi sta per lasciare l'Italia? Secondo Tuttomercatoweb.com sì, perché sarebbero stati definiti tutti i dettagli per il suo passaggio ...