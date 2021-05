Champions League | Lahoz dirigerà la finale Manchester City - Chelsea

Advertising

AAlciato : +++La finale di Champions League verso Porto. Annuncio nelle prossime 24 ore @SkySport @SkyFootball @SkyTG24 - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Non voglio vedere rassegnazione domani; abbiamo un punto di distacco dalla zona Champions Leagu… - SkySport : Champions League, la scelta dell'Uefa: la finale si dovrebbe giocare a Porto - rssonero : pensare che paolo maldini figlio di cesare abbia vinto le stesse champions league di inter e juventus INSIEME mi st… - giovamirco : RT @AntonelloAng: @mirkonicolino Adesso non esageriamo. Senza i furti con Atalanta, Benevento (and e rit) , Verona , Crotone e Fiorentina..… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

UEFA.com

Commenta per primo Vincere contro il Torino per il Milan vuole dire tanto. Sia perché avvicinerebbe il traguardo della, sia sulle strategie sul mercato. Con i soldi della partecipazione alla massima competizione continentale i rossoneri ultimerebbero il riscatto di Tomori dal Chelsea e il rinnovo di ...Sarà lo spagnolo Antonio Miguel Mateu Lahoz a dirigere la finale ditra Manchester City - Chelsea , in programma il 29 maggio con sede ancora da ufficializzare. Internazionale dal 2011 e recentemente selezionato come uno degli arbitri di Euro2020 , ...La finale di Champions League allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. La richiesta del sindaco Falcomatà al presidente della Uefa ...Il fischietto spagnolo è stato selezionato per dirigere la sfida tra i due club inglesi che si terrà il prossimo 29 maggio ...