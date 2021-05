Champions League, dalla Turchia: la finale sarà spostata a Porto (Di mercoledì 12 maggio 2021) Istanbul non ospiterà la finale di Champions League 2020/2021. Secondo quanto riportato dall’emittente turca “HaberTurk”, la sfida fra Manchester City e Chelsea, in programma il 29 maggio, verrà spostata al Do Dragao di Porto. Istanbul dunque dovrà rinunciare per il secondo anno consecutivo ad ospitare l’atto conclusivo della massima competizione europea per club. Lo scorso venerdì infatti, la Turchia era finita nella lista rossa del governo britannico, provvedimento che di fatto impedisce ai tifosi inglesi di recarsi a Istanbul per assistere alla finale. A Londra si sperava di riuscire a convincere la Uefa a scegliere Wembley come nuova sede, ma dalle ultime indiscrezioni pare sarà il Portogallo ad ospitare la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Istanbul non ospiterà ladi2020/2021. Secondo quanto riportato dall’emittente turca “HaberTurk”, la sfida fra Manchester City e Chelsea, in programma il 29 maggio, verràal Do Dragao di. Istanbul dunque dovrà rinunciare per il secondo anno consecutivo ad ospitare l’atto conclusivo della massima competizione europea per club. Lo scorso venerdì infatti, laera finita nella lista rossa del governo britannico, provvedimento che di fatto impedisce ai tifosi inglesi di recarsi a Istanbul per assistere alla. A Londra si sperava di riuscire a convincere la Uefa a scegliere Wembley come nuova sede, ma dalle ultime indiscrezioni pareilgallo ad ospitare la ...

