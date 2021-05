Champions ed Europa League | decisi gli arbitri delle finali

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La UEFA ha reso noti gliche dirigeranno ledied: l’annuncio ufficiale La UEFA ha reso noti gliche dirigeranno ledied, in programma rispettivamente il 29 e il 26 maggio. Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spagna) arbitrerà Manchester City-Chelsea in CL, mentre Clement Turpin (Francia) dirigerà Villarreal-Manchester United in EL. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Champions Europa

Sport Fanpage

La UEFA ha reso noti gli arbitri che dirigeranno le finali diedLeague: l'annuncio ufficiale La UEFA ha reso noti gli arbitri che dirigeranno le finali diedLeague, in programma rispettivamente il 29 e il 26 maggio. Antonio ......in- con la Conference League a un passo - sulla panchina emiliana. Niente da fare, però: De Zerbi ha scelto di entrare nel calcio continentale dalla porta principale, quella della...Stasera in campo alle 20:45 al Mapei Stadium, Pirlo e la Juventus va a caccia dell'Europa. Il Sassuolo vuole centrare l'Europa ...Il francese arbitrerà la finale tra Villarreal e Manchester United in Polonia. Il Comitato Arbitrale UEFA ha anche annunciato che il francese Clément Turpin arbitrerà la finale di UEFA Europa League t ...