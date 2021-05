Cesare Bocci, il particolare ricordo dell’infanzia: “Eravamo 450” (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’affascinante attore Cesare Bocci ha raccontato qualche particolare aneddoto legato alla sua infanzia: ecco che cosa faceva da bambino insieme ai genitori. Cesare Bocci e la sua infanzia (Getty images)Cesare Bocci, da molti conosciuto come Mimì, torna questa sera in tv: Rai 1 trasmetterà la replica de Il commissario Montalbano – Un diario del ’43. Nel cast l’immancabile Luca Zingaretti, Peppino Mazzotta e Sonia Bergamasco. La puntata di stasera è tratta dalla raccolta Un mese con Mantalbano, pubblicata anni fa dallo scrittore Andrea Camilleri. Inoltre, questo è l’ultimo episodio diretto dal regista Alberto Sironi, che si è spento purtroppo nel 2019. Nel cast ovviamente non può mancare il bravissimo Cesare Bocci. ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’affascinante attoreha raccontato qualcheaneddoto legato alla sua infanzia: ecco che cosa faceva da bambino insieme ai genitori.e la sua infanzia (Getty images), da molti conosciuto come Mimì, torna questa sera in tv: Rai 1 trasmetterà la replica de Il commissario Montalbano – Un diario del ’43. Nel cast l’immancabile Luca Zingaretti, Peppino Mazzotta e Sonia Bergamasco. La puntata di stasera è tratta dalla raccolta Un mese con Mantalbano, pubblicata anni fa dallo scrittore Andrea Camilleri. Inoltre, questo è l’ultimo episodio diretto dal regista Alberto Sironi, che si è spento purtroppo nel 2019. Nel cast ovviamente non può mancare il bravissimo. ...

Advertising

Deltacetum : Cesare Bocci ha ripreso a girare #ViaggioNellaGrandeBellezza. Io che aspetto che vengano messe in onda le puntate r… - Vas_Happening_M : @meripertutti E IO CHE CAZZO FACCIO IL MERCOLEDÌ? MAELEDETTI, MI HANNO GIÀ TOLTO QUELLO DI CESARE BOCCI DELLA MEDIASET AHHH - boomakemestrong : RT @Deltacetum: @loveyourfaults Si, ho appena letto. Sono a dir poco INCAZZATA. Ma come si fa a sospendere prima #ViaggioNellaGrandeBellezz… - Deltacetum : @loveyourfaults Si, ho appena letto. Sono a dir poco INCAZZATA. Ma come si fa a sospendere prima… - PicchioNews : #Sarnano, ciak si gira: #CesareBocci testimonial del nuovo spot promozionale | PicchioNews -