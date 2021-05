“C’è margine per far slittare l’orario del coprifuoco” | VIDEO (Di mercoledì 12 maggio 2021) “C’è margine per far slittare l’orario del coprifuoco”: a dirlo è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità “C’è margine per far slittare l’orario del coprifuoco” VIDEO Locatelli ha spiegato intervenendo ad Agorà: “Premesso che la scelta evidentemente spetta alla politica e premesso che anche i numeri che avremo nella giornata di venerdì certamente serviranno per prendere decisioni compiute, credo che ci sia il margine per uno slittamento dell’orario di restrizione dei movimenti più in là. Poi, se saranno le 23 o le 24, la scelta spetta al governo, ma va vale la pena di ricordare, come ha detto anche il presidente del Consiglio, la stella polare della gradualità e progressività ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) “C’èper fardel”: a dirlo è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità “C’èper fardelLocatelli ha spiegato intervenendo ad Agorà: “Premesso che la scelta evidentemente spetta alla politica e premesso che anche i numeri che avremo nella giornata di venerdì certamente serviranno per prendere decisioni compiute, credo che ci sia ilper uno slittamento deldi restrizione dei movimenti più in là. Poi, se saranno le 23 o le 24, la scelta spetta al governo, ma va vale la pena di ricordare, come ha detto anche il presidente del Consiglio, la stella polare della gradualità e progressività ...

Advertising

Adnkronos : #Coprifuoco in Italia, Locatelli: 'C'è margine per uno slittamento. 23 o 24? Decide il governo'. - pap1pap : A margine, qua ci sono 2 nomi ben precisi , manager e veicolo, GS non è famosa per 'uscire' info e spifferi su trat… - IiIovchka : @vv3rtigo io me la cavicchio (soprattutto con enneagramma e varianti istintuali) però quando typo qualcuno non dico… - MenegazziMarina : @MediasetTgcom24 Ma basta! Che cos'è questa cabina di regia? Riprendiamoci la nostra vita. Il Covid è una malattia… - stelappa : @marcosimoni_ È l'unico aspetto per cui siamo considerati un paradiso fiscale, quindi diciamo che c'è margine di ma… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è margine Cal LS: calcio sinonimo di qualità - AgroNotizie - Fertilizzanti Agronotizie