(A cura di Luca Franza, responsabile del programma Energia, Clima e Risorse dell'Istituto Affari Internazionali) La tecnologia della Cattura e stoccaggio del carbonio (Carbon Capture and Storage, Ccs) consente di separare l'anidride carbonica (CO2) dagli altri gas negli impianti di combustione per poi trasportarla via nave o condotta e stoccarla in formazioni geologiche profonde. Si può applicare sia alle centrali termoelettriche sia ai siti industriali. In alternativa, la CO2 può essere riutilizzata con le tecnologie di Carbon Capture Utilisation and Storage (Ccus), che ne evitano comunque il rilascio in atmosfera. La si può per esempio utilizzare per realizzare prodotti chimici o carburanti, incorporare in materiali da costruzione o iniettare nei pozzi petroliferi per massimizzarne la produzione attraverso la tecnica del Recupero ...

Ultime Notizie dalla rete : Cattura stoccaggio Greenpeace in azione, attivisti su iceberg davanti al palazzo di Eni a Roma L'associazione ambientalista, che ha pubblicato un'analisi del piano industriale 2021 - 2024 di ENI , punta anche il dito contro le "false soluzioni" promosse da ENI, come la cattura e lo stoccaggio ...

Perché l'Europa punta sui camion a idrogeno L'opzione blu prevede il ricorso a soluzioni di cattura e stoccaggio della CO 2 prodotta durante queste lavorazioni. Oggi si riesce a recuperarne fino al 90%. Si tratta di una soluzione che limita l'...

Olanda, 2 miliardi da governo per cattura carbonio Rotterdam - Ambiente & Energia Agenzia ANSA Cattura e stoccaggio del carbonio: la partita globale e le mosse dell’Italia (A cura di Luca Franza, responsabile del programma Energia, Clima e Risorse dell’Istituto Affari Internazionali)La tecnologia della cattura e stoccaggio del carbonio (Carbon Capture ...

L'associazione ambientalista, che ha pubblicato un'analisi del piano industriale 2021 - 2024 di ENI, punta anche il dito contro le "false soluzioni" promosse da ENI, come la cattura e lo stoccaggio. L'opzione blu prevede il ricorso a soluzioni di cattura e stoccaggio della CO2 prodotta durante queste lavorazioni. Oggi si riesce a recuperarne fino al 90%. Si tratta di una soluzione che limita l'impatto ambientale.