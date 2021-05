Catania, il sindaco Pogliese: “La situazione è critica, il mio appello a Tacopina e Sigi” (Di mercoledì 12 maggio 2021) "Sì, la situazione è critica".Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese, come riportato dall'edizione odierna de "La Sicilia". Il futuro del Catania è appeso ad un filo. Dopo sette lunghi mesi di trattativa tra la Sigi, attuale proprietaria del club rossazzurro, e il noto avvocato Joe Tacopina, le due parti sembrano ormai distanti."Malgrado tutto, continuo a ritenere che ci siano ancora gli spiragli per salvare il Catania e anche di riprendere la trattativa con Tacopina. Così come la scorsa estate, è necessario evitare il fallimento e salvare quella matricola 11700, che da 75 anni rappresenta la passione rossazzurra. Io da primo cittadino e da tifoso non posso dimenticare che, quando tutto sembrava compromesso, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 maggio 2021) "Sì, la".Lo ha detto ildiSalvo, come riportato dall'edizione odierna de "La Sicilia". Il futuro delè appeso ad un filo. Dopo sette lunghi mesi di trattativa tra la, attuale proprietaria del club rossazzurro, e il noto avvocato Joe, le due parti sembrano ormai distanti."Malgrado tutto, continuo a ritenere che ci siano ancora gli spiragli per salvare ile anche di riprendere la trattativa con. Così come la scorsa estate, è necessario evitare il fallimento e salvare quella matricola 11700, che da 75 anni rappresenta la passione rossazzurra. Io da primo cittadino e da tifoso non posso dimenticare che, quando tutto sembrava compromesso, ...

Advertising

Mediagol : #Catania, il sindaco Pogliese: 'La situazione è critica, il mio appello a Tacopina e Sigi' - Bart1705 : RT @AnsaSicilia: Tar: stop a troppi gatti in casa se pericolosi per vicini. Confermata ordinanza sindaco Catania dopo esposto condomini | #… - AnsaSicilia : Tar: stop a troppi gatti in casa se pericolosi per vicini. Confermata ordinanza sindaco Catania dopo esposto condom… - Lasiciliaweb : Stop a troppi gatti in casa se sono pericolosi per i vicini Lo ha stabilito il Tar confermando l'ordinanza del sind… - ILOVEPACALCIO : #Catania, parla il Sindaco #Pogliese: «Dobbiamo evitare il fallimento!» - Ilovepalermocalcio -