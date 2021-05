Caso Denise Pipitone, la testimonianza di una panettiera di Milano su Danas: uno strano cappuccio alimenta la pista rom (Di mercoledì 12 maggio 2021) Caso Denise Pipitone, una panettiera di Milano parla della somiglianza con Danas, la bimba filmata a Milano: svelato un importante dettaglio sul look Le ricerche della piccola Denise Pipitone continuano senza sosta. Da quando il Caso è tornato sotto i riflettori, con la storia di Olesya Rostova e tutto il circo mediatico che si è portato dietro, la vicenda ha goduto di una seconda ‘popolarità’ fra social e tv. Il risultato, se vogliamo trovare il lato positivo, è stato quello di riportare l’attenzione su una vicenda lunga 17 anni e che ancora oggi presenta troppi dubbi che rischiavano di cadere nel dimenticatoio e restare irrisolti. La pista che ad oggi sembra più accreditata è quella del ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021), unadiparla della somiglianza con, la bimba filmata a: svelato un importante dettaglio sul look Le ricerche della piccolacontinuano senza sosta. Da quando ilè tornato sotto i riflettori, con la storia di Olesya Rostova e tutto il circo mediatico che si è portato dietro, la vicenda ha goduto di una seconda ‘popolarità’ fra social e tv. Il risultato, se vogliamo trovare il lato positivo, è stato quello di riportare l’attenzione su una vicenda lunga 17 anni e che ancora oggi presenta troppi dubbi che rischiavano di cadere nel dimenticatoio e restare irrisolti. Lache ad oggi sembra più accreditata è quella del ...

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Caso Denise, ispezione dei carabinieri nella casa di Anna Corona | Trovato un pozzo segreto: forse c'è il cadavere… - Claudia45665 : @balmoon_ Per far ritornare il caso bisogna fare una cosa simile a quello che e successo con denise, però la questi… - infoitinterno : Caso Pipitone, l'ex procuratore capo di Marsala a Storie Italiane: «Al 90% la bambina vista a Milano è Denise» - Il… - lukinho1986 : @Georgia_world14 Purtroppo sui Ciontoli, pur insabbiando, c'erano le prove del fatto (in questo caso il cadavere de… -