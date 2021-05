Cashback | inizia il conto alla rovescia | sorpresa per i 1 500€?

(Di mercoledì 12 maggio 2021), attenzione a questo rush finale. Potrebbe esserci unainaspettata per i 1.500 euro Ora si entra davvero nel vivo, con un tour de force importante e senza esclusioni di colpi. La corsa per ile soprattutto il super, infatti, arriva in un momento cruciale dove si definiranno i vincenti della maratona. E L'articolo proviene da Inews.it.

Inews24

...un governo a se stante rispetto alla componente politica dell'esecutivo - la settimana che... I passaggi critici sono almeno tre: il destino del superbonus edilizio al 110% e del(...Intanto per la bozza del Pnrra circolare e far emergere, agli occhi, dei partiti della ... Sparisce dal piano (ma resta finanziato e dunque per ora in vigore) il. A fine 2021 scadr ...Cashback, attenzione a questo rush finale. Potrebbe esserci una sorpresa inaspettata per i 1.500 euro Ora si entra davvero nel vivo, con un tour de force importante e senza esclusioni di colpi. La co ...Come ClubAlfa ha denunciato sin dall’inizio, il meccanismo del super cashback è rivedibile. C’è chi fa tante piccole spese ravvicinate per salire di punteggio ...