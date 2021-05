Carnevali: «Locatelli? Tante big lo vogliono, valuteremo con lui» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Carnevali a Dazn: le dichiarazioni del dirigente prima di Sassuolo Juve, sfida valida per la 36esima giornata di campionato. Giovanni Carnevali parla a Dazn prima di Sassuolo-Juve. «Motivo di grande soddisfazione perchè è gia successo nella passata stagione ha avuto richieste da grandi club ma noi abbiamo voluto tenerlo con noi per dare continuità. I risultati ci han dato ragione, sta facendo un campionato straordinario. Mercato straniero? Normale, c’era già l’anno scorso, c’è interesse, ci sono club importanti. Faremo le valutazioni con lui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021)a Dazn: le dichiarazioni del dirigente prima di Sassuolo Juve, sfida valida per la 36esima giornata di campionato. Giovanniparla a Dazn prima di Sassuolo-Juve. «Motivo di grande soddisfazione perchè è gia successo nella passata stagione ha avuto richieste da grandi club ma noi abbiamo voluto tenerlo con noi per dare continuità. I risultati ci han dato ragione, sta facendo un campionato straordinario. Mercato straniero? Normale, c’era già l’anno scorso, c’è interesse, ci sono club importanti. Faremo le valutazioni con lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

