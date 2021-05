Caos Autostrade liguri | Toti | ' orrore le parole del Capo Ispettore del Ministero delle Infrastrutture che ammette che solo il 30% dell'

Advertising

LiguriaOggi : Autostrade nel caos, ancora una mattina di code - primocanale : Caos autostrade, Paita: 'Perchè le ispezioni solo ora?' - primocanale : Caos autostrade, veicolo fermo sulla a12: code su entrambe le carreggiate: - StaserasolounTG : RT @LiguriaOggi: Autostrade nel caos, Toti: chiudere tutto per lavarsi la coscienza non è tollerabile - LiguriaOggi : Autostrade nel caos, Toti: chiudere tutto per lavarsi la coscienza non è tollerabile -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Autostrade

Primocanale

Genova - Inizia male la nuova giornata sulledella Liguria dove si segnalano già almeno 4 km di coda sull'autostrada A12 Genova - Livorno tra Recco e Chiavari in direzione levante. I disagi, questa volta sono provocati da un mezzo in ...Caro ispettore Migliorino e cari signori di, i cittadini liguri pagano le tasse come gli altri italiani, e anche fior di pedaggi quindi hanno il diritto di muoversi e di ripartire come il ...Una nuova mattinata è iniziata con le code sulle Autostrade della Liguria: in A12 si registrano code tra Recco e Rapallo per un veicolo in avaria. Per lo stesso problema rallentamenti anche verso Geno ...GENOVA - Com'era prevedibile, anche all'indomani della giornata più nera degli ultimi tempi sulle autostrade liguri che ha visto da una parte un incidente in A10 tra tre mezzi pesanti nel tratto inter ...