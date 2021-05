Canottaggio, nel weekend l’Italia alla ricerca di altri 3 pass olimpici (Di mercoledì 12 maggio 2021) Per il Canottaggio sono già nove le barche azzurre qualificate per i Giochi di Tokyo 2021, ma la nazionale del DT Cattaneo prova ad aumentare le carte olimpiche con 3 nuovi pass, presentando a Lucerna nel weekend il doppio e l’otto senior maschile, e il quattro senza senior femminile. Tre barche hanno concretamente la possibilità di lottare per strappare i pass olimpici nonostante abbiano subito uno stop della preparazione inatteso, e completamente risolto, per alcuni casi di covid-19. Tutte e tre le barche, una volta agguantata la finale, dovranno piazzarsi tra le prime due posizioni nella propria specialità. alla regata di Lucerna sono iscritte complessivamente 50 nazioni per un totale di 163 equipaggi e 419 atleti. Il programma del weekend e gli atleti ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 12 maggio 2021) Per ilsono già nove le barche azzurre qualificate per i Giochi di Tokyo 2021, ma la nazionale del DT Cattaneo prova ad aumentare le carte olimpiche con 3 nuovi, presentando a Lucerna nelil doppio e l’otto senior maschile, e il quattro senza senior femminile. Tre barche hanno concretamente la possibilità di lottare per strappare inonostante abbiano subito uno stop della preparazione inatteso, e completamente risolto, per alcuni casi di covid-19. Tutte e tre le barche, una volta agguantata la finale, dovranno piazzarsi tra le prime due posizioni nella propria specialità.regata di Lucerna sono iscritte complessivamente 50 nazioni per un totale di 163 equipaggi e 419 atleti. Il programma dele gli atleti ...

Advertising

1998_femme : @milksteve9 Guarda, da professionista di canottaggio posso dirti che quello che fanno ORA non mi interessa. Nel sen… - RomoloVisconti1 : RT @PrimaBergamo: Sono arrivate le guide per far vivere ai turisti la Val Seriana e la Val di Scalve: Dai trekking più impegnativi alle pas… - MagdaCattaneo : RT @PrimaBergamo: Sono arrivate le guide per far vivere ai turisti la Val Seriana e la Val di Scalve: Dai trekking più impegnativi alle pas… - PrimaBergamo : Sono arrivate le guide per far vivere ai turisti la Val Seriana e la Val di Scalve: Dai trekking più impegnativi al… - unusquisque : RT @UniPadova: ?? Congratulazioni al nostro equipaggio! ??Insieme a #canottieripadova, i nostri studenti hanno conquistato il secondo posto… -