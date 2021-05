Canoa velocità, qualificazioni olimpiche: en plein per l’Italia! Tutte le imbarcazioni in finale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un pomeriggio fruttuoso per l’Italia nelle gare di qualificazione olimpica della Canoa velocità in corso di svolgimento a Szeged, Ungheria. Le imbarcazioni azzurre hanno fatto en plein, aggiudicandosi Tutte e tre il pass per le finali durante queste batterie pomeridiane, facendo così compagnia ad Andrea Schera, Agata Fantini e Carlo Tacchini scesi in acqua questa mattina. La foto di copertina è tutta per Francesca Genzo: la ventisettenne triestina è la migliore in assoluto nel K1 200 femminile grazie al 40”32 stampato nella terza batteria con cui ha superato, nell’ordine, Bulgaria, Lettonia, Repubblica Ceca e Romania. Assieme a lei sbarcano in finale la Gran Bretagna, con Deborah Kerr, e la Russia, con Natalia Podolskaia. Seguono a ruota i fratelli Nicolae e Sergiu Craciun; nella ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un pomeriggio fruttuoso per l’Italia nelle gare di qualificazione olimpica dellain corso di svolgimento a Szeged, Ungheria. Leazzurre hanno fatto en, aggiudicandosie tre il pass per le finali durante queste batterie pomeridiane, facendo così compagnia ad Andrea Schera, Agata Fantini e Carlo Tacchini scesi in acqua questa mattina. La foto di copertina è tutta per Francesca Genzo: la ventisettenne triestina è la migliore in assoluto nel K1 200 femminile grazie al 40”32 stampato nella terza batteria con cui ha superato, nell’ordine, Bulgaria, Lettonia, Repubblica Ceca e Romania. Assieme a lei sbarcano inla Gran Bretagna, con Deborah Kerr, e la Russia, con Natalia Podolskaia. Seguono a ruota i fratelli Nicolae e Sergiu Craciun; nella ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Altri tre equipaggi azzurri cercano la finale di domani - OA_Sport : Il poliziotto verbanese è già in finale, altri due azzurri passeranno dalle semifinali - Giordan85377483 : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Otto azzurri cercano il passaggio alle finali di domani per giocarsi il pass olimpico - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Otto azzurri cercano il passaggio alle finali di domani per giocarsi il pass olimpico - Sport24h_it : Gli Azzurri della canoa velocità in Ungheria in cerca dei pass per Tokyo -