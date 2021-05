Canoa velocità, anche Andrea Schera ed Agata Fantini vanno in finale nelle qualificazioni olimpiche! (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono proseguite in tarda mattinata a Szeged, in Ungheria, le qualificazioni olimpiche su base europea della Canoa velocità: dopo Carlo Tacchini, che già nelle batterie era passato direttamente alla finale di domani col miglior crono assoluto nel C1 1000 maschile, nelle semifinali appena disputate sono passati all’ultimo atto anche Andrea Schera nel K1 1000 maschile ed Agata Fantini nel K1 500 femminile. Nella prima semifinale del K1 1000 maschile Andrea Schera vince in 3’35?60, andando a precedere il norvegese Lars Magne Ullvang, secondo a 0?90, e lo sloveno Jost Zakrajsek, terzo a 1?20, i quali passano in finale con l’azzurro e domani ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono proseguite in tarda mattinata a Szeged, in Ungheria, leolimpiche su base europea della: dopo Carlo Tacchini, che giàbatterie era passato direttamente alladi domani col miglior crono assoluto nel C1 1000 maschile,semifinali appena disputate sono passati all’ultimo attonel K1 1000 maschile ednel K1 500 femminile. Nella prima semidel K1 1000 maschilevince in 3’35?60, andando a precedere il norvegese Lars Magne Ullvang, secondo a 0?90, e lo sloveno Jost Zakrajsek, terzo a 1?20, i quali passano incon l’azzurro e domani ...

