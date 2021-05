Calendario prossimi tornei Jannik Sinner: dopo Roma c’è Lione, poi il Roland Garros. Stagione su erba al via (forse) a Stoccarda (Di mercoledì 12 maggio 2021) dopo il Foro Italico di Roma, per Jannik Sinner è tempo di muoversi in avanti. L’altoatesino è stato costretto a uscire presto dagli Internazionali d’Italia, complice un sorteggio perfido al secondo turno contro Rafael Nadal, ma sa di non essere poi così lontano dal livello di gioco del mancino di Manacor, rispetto al quale paga un divario d’esperienza, in termini di match ATP e Slam, enorme: l’uno è a quota 79, l’altro a 1225. Il Calendario dell’altoatesino, al momento, ha come orizzonti temporali due Slam: il Roland Garros e Wimbledon. Per quanto riguarda il primo, visto lo spostamento in avanti di una settimana, è diventato possibile andare a giocare, per preparazione, in quel di Lione, in un torneo nel quale troverà sia Matteo Berrettini che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021)il Foro Italico di, perè tempo di muoversi in avanti. L’altoatesino è stato costretto a uscire presto dagli Internazionali d’Italia, complice un sorteggio perfido al secondo turno contro Rafael Nadal, ma sa di non essere poi così lontano dal livello di gioco del mancino di Manacor, rispetto al quale paga un divario d’esperienza, in termini di match ATP e Slam, enorme: l’uno è a quota 79, l’altro a 1225. Ildell’altoatesino, al momento, ha come orizzonti temporali due Slam: ile Wimbledon. Per quanto riguarda il primo, visto lo spostamento in avanti di una settimana, è diventato possibile andare a giocare, per preparazione, in quel di, in un torneo nel quale troverà sia Matteo Berrettini che ...

