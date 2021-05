Calciomercato Milan | Kessie stuzzica le grandi d’Europa | I dettagli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Calciomercato.com

La valutazione del classe '98, cresciuto nel, è di 40 milioni di euro.Ma alcomanda la fantasia e non è detto che anche sul mercato non spunti un nome nuovo all'improvviso, assicura il quotidiano.Il Milan è sulle tracce di Bertrand. Arrivano ulteriore conferme dall'Inghilterra. Le squadre interessate all'esperto terzino sono parecchie ...La finale del prossimo 29 maggio di Istanbul vedrà il meglio del calcio europeo, per club ... mentre a inseguire ci sono un nucleo di squadre come il Milan di Stefano Pioli, la Juventus, l’Atalanta e ...