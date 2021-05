Calcio | Serie A 36ma giornata | goleada del Milan a Torino La Juventus batte il Sassuolo Vince anche l’Inter sulla Roma

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Si sono appena conclusi i match di questa sera delladiA. Impressionante dimostrazione di forza delche ha vinto con un tennistico 7-0 sul campo del. Rebic assoluto protagonista, l’attaccante croato è stato autore di una tripletta. Completano la festa rossonera la doppietta di Hernandez e i gol di Kessie ed Diaz. Con questo successo i ragazzi di Pioli blindano il terzo posto in classifica con 75 punti in coabitazione con l’Atalanta. La squadra di Gasperini si è sbarazzata con un netto 2-0 del Benevento, grazie ai gol di Muriel e Pasalic. I sanniti con questa sconfitta sprofondano a -4 dalla zona salvezza occupata dallo Spezia. I liguri sono usciti con un punto dal Ferraris frutto dello spettacolare 2-2 con il quale si è conclusa la sfida contro la Sampdoria. In ...

L'Inter che potrebbe essere già sazia, continua a far vittime. Merito di Conte che non concede vacanze anticipate. Anzi, quando vede Lautaro giocare male e senza mordente, lo sostituisce dopo averlo i ...