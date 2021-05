Calcio | Kahn ' Haaland? Impensabile per il Bayern spendere 100 milioni'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Kahn

Chiara la posizione dei bavaresi espressa da Oliver, che nei prossimi mesi prenderà il posto di Rummenigge come nuovo amministratore delegato del club. "Mi dispiace ma chi accosta il Bayern a ...tutte le notizie di #Bayern Monaco #Leggi i commentiestero: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...Il futuro presidente del Bayer Monaco Oliver Kahn ha parlato ai taccuini di Sport Bild di Haaland e di Lewandowski: “Scusa, chi ne parla non capisce la situazione. Un giocatore che costa più di 100 mi ...A Monaco non intendono partecipare all'asta per Erling Haaland. All'attaccante del Borussia Dortmund piace molto, ma Oliver Kahn, membro del Cda dei bavaresi, ha dichiarato che non hanno intenzione di ...