Calcio | infortunio per Marco Verratti | il giocatore del PSG rischia di saltare gli Europei 2021

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Una vera e propria tegola per la Nazionale italiana didi Roberto Mancini, in vista degliche prenderanno il via nel mese di giugno. Non arrivano buone notizie dalla Francia sulle condizioni di, faro del centrocampo azzurro. Nel weekend le news sullo stato di salute del calciatore del Bel Paese parlavano di una contusione al ginocchio destro con distensione del legamento laterale interno. Ebbene, gli esami strumentali hanno evidenziato che l’è più serio del previsto. Si parla, infatti di “Lesione del collaterale mediale del ginocchio destro, l’indisponibilità viene valutata tra le 4 e le 6 settimane a seconda dell’evoluzione“. Si prevedono in questo caso tempi di recupero che vanno dal mese al mese mezzo, il che ostacolerebbe la presenza di ...

SkySport : ULTIM'ORA INFORTUNIO VERRATTI, LESIONE DEL COLLATERALE L'azzurro fuori dalle 4 alle 6 settimane #SkySport… - OA_Sport : #CALCIO Infortunio più serio del previsto per Marco Verratti: il centrocampista del PSG rischia di dover rinunciare… - Activnews24 : CALCIO | Zlatan #Ibrahimovic ha subito un infortunio al ginocchio sinistro domenica durante la partita con la Juven… - cecymartin : RT @SkySport: Milan, Ibrahimovic salta Torino e Cagliari. Le news sull'infortunio - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Parisi sui social dopo l’infortunio: “Un mese e sarò pronto” #empolifc -

Una vera e propria tegola per la Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini, in vista degli Europei 2021 di calcio che prenderanno il via nel mese di giugno. Non arrivano buone notizie dalla Francia sulle condizioni di Marco Verratti, faro del centrocampo azzurro. Gli esami strumentali hanno evidenziato che l'infortunio è più serio del previsto. Si parla, infatti di "Lesione del collaterale mediale del ginocchio destro, l'indisponibilità viene valutata tra le 4 e le 6 settimane a seconda dell'evoluzione". In attacco, data l'assenza di Mertens per infortunio, ci sarà spazio per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, dopo un lungo periodo di adattamento, sembra essere in piena forma.